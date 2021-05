Mercato NBA, altro 10 day contract per Mike James

Buona la prima per Mike James nella Grande Mela, buona a tal punto da ricevere una seconda opportunità. Come riportato da Yahoo Sports, il classe ’90 ha ricevuto un altro 10 day contract e, di conseguenza, prosegue momentaneamente la sua avventura con i Brooklyn Nets.

L’incredibile combinazione di sfortune, ovvero la recente ricaduta di James Harden, l’infortunio di Chris Chiozza e il ritiro di Aldridge, ha aperto le porte del parquet al numero 55. Infatti, Mike James ha disputato fin qui sei partite e sta viaggiando a una media di 6.2 punti, 1.7 rimbalzi e 3.7 assist con il 35.1% al tiro.

La point guard non è alla prima esperienza in NBA. I suoi primi assaggi risalgono al 2017, anno in cui giocò 32 gare con i Phoenix Suns e soltanto quattro con i New Orleans Pelicans. Dopo esser passato tra Grecia, Italia e Russia, Mike James ha una nuova possibilità di mettersi in gioco negli Stati Uniti, addirittura in una contender per il titolo.

Leggi anche:

NBA, Kevin Love: Chi non vorrebbe giocare con Lillard

NBA, coach Steve Clifford pronto a tornare in panchina

Tutte le notizie di mercato