NBA, LeBron James: “Chi ha inventato il Play-In deve essere licenziato”

Anche LeBron James può essere considerato all’interno dell’elenco di coloro che si oppongono con veemenza al un torneo play-in durante questa stagione. Il giocatore, nel postpartita contro i Toronto Raptors, ha commentato in maniera netta la sua introduzione nella NBA:

“Chiunque abbia inventato quella m***a deve essere licenziato”

Con la sconfitta di domenica, i Lakers sono stati impattati con lo stesso record dai Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers. Le 3 compagini si trovano ora tra il quinto e il settimo posto nella Western Conference. La squadra che occuperà il settimo posto alla fine della stagione sarà impegnata nel torneo play-in, dove dovrà affrontare il team che avrà chiuso la regular in ottava posizione. La perdente di quella partita affronterà quindi il vincitore del match tra la nona e la decima ad Ovest.

I gialloviola sono stati particolarmente sfortunati in questa annata, in cui hanno dovuto cedere la prima posizione dopo gli infortuni di Anthony Davis e LeBron James, scivolando attualmente in zona Play-In. Detto questo, ora sono 1-4 da quando Anthony Davis è tornato da uno stop di due mesi a causa di un problema al tendine d’Achille, mentre sono 0-2 dal rientro di LeBron James.

I californiani hanno ancora otto partite da giocare nella stagione regolare, ma le prossime quattro sono contro alcune delle migliori squadre della Western Conference: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers e Phoenix Suns. Per rendere le cose ancor più complicate per i Lakers, James ha terminato il match con i Toronto Raptors con un dolore alla caviglia destra, lo stesso che lo ha recentemente costretto a 20 partite di stop.

James, lo ricordiamo, non è l’unico ad aver criticato il play-in: anche il proprietario dei Dallas Mavericks Mark Cuban e la star della franchigia texana, Luka Doncic, hanno espresso preoccupazione per il reinserimento di questo formato.

