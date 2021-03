NBA, ex GM Suns critica parole Stone: “9 anni per valutare trade? Aspetto statua”

Ryan McDonough, ex GM dei Phoenix Suns allontanatosi ormai dall’ambiente NBA, ha criticato le recenti dichiarazioni di Rafael Stone in merito alla trade di Harden. Nello specifico, l’ex GM dei Suns non ha apprezzato da parte del collega la richiesta peraltro, piuttosto esplicita, di valutare il suo operato guardando al lungo periodo [dovrebbero farlo nel 2030 ndr].



Su Twitter, McDonough ha colto l’occasione per chiarire la propria posizione con una battuta:

If the moves made by General Managers can't be accurately evaluated for nine years, I look forward to my statue unveiling outside the Suns arena in 2027…

*a request – please put the statue on the west side of the arena so it's in the shade – I don't do well in the desert ☀️

😉 https://t.co/W6pTOKjKvU

— Ryan McDonough (@McDNBA) March 30, 2021