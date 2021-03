Brutta battuta d’arresto per i Clippers questa notte, usciti sconfitti dalla sfida contro gli Orlando Magic: una sconfitta che lascia l’amaro in bocca a coach Tyronn Lue. Dopo sei vittorie consecutive, i Clippers sbattono contro il muro di Orlando, guidata da Chuma Okeke e i suoi 18 punti.

Dopo un primo quarto dominato dalla squadra di Tyronn Lue, i Magic hanno preso pian piano le misure per poi vincere in scioltezza gli ultimi due periodi di gioco. A differenza di Orlando, i Clippers non hanno potuto contare sul contributo dalla panchina, come sottolinea Lue nel post partita:

“Quando sei back-to-back è difficile gestire i minuti e le energie dei ragazzi: oggi ci è mancata la scossa dalla panchina, ma non solo. Sono frustrato: onestamente, abbiamo faticato sin dall’inizio e abbiamo cercato, senza successo, di rimetterci in carreggiata quando le cose si mettevano male. Abbiamo perso molti tiri e loro ne sono usciti in transizione: questi sono errori che capitano quando giochi nel giro di poco tempo ma niente drammi, ritroveremo presto la vittoria”

Non sono serviti i 17 punti di Luke Kennard, i 15 di Jackson e Kawhi Leonard con i suoi 25 punti a evitare la sconfitta, arrivata nella seconda metà della partita come spiega il numero 2 dei Clippers:

“Avevo la sensazione che avessimo messo dei buoni tiri all’inizio, un aspetto che è mancato nella seconda parte. Loro sono stati più aggressivi, ci hanno attaccato quando sbagliavamo i tiri e ripartivano in transizione: non hanno mai smesso di lottare”

I Clippers avranno un giorno di riposo prima di ospitare i Denver Nuggets, usciti vincitori questa notte contro i Philadelphia 76ers.

Leggi anche:

Michael Jordan e Kevin Durant investono in NBA Top Shot

NBA, Steph Curry risponde ai commenti di Baron Davis

Mercato NBA, ufficiale: Jeff Teague è un nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks