Russell Westbrook ha un debole per le triple doppie: nella sconfitta di questa notte contro Charlotte, il numero 4 degli Washington Wizards ha messo a segno la terza tripla doppia consecutiva, quella che gli ha permesso di eguagliare Wilt Chamberlain.

Come riporta ESPN, Westbrook è il secondo giocatore della storia NBA a realizzare una media di 25 punti, 15 assist e altrettanti rimbalzi nell’arco di tre partite consecutive. Prima di Rusell solo Wilt Chamberlain era riuscito a compiere un’impresa del genere, nelle gare tra il 18 e 20 marzo 1968.

Russell Westbrook's last 3 games:

– 25.3 PPG

– 16.0 RPG

– 15.0 APG He's the 2nd player in NBA history to average 25 PPG, 15 RPG and 15 APG over a 3-game span, joining Wilt Chamberlain from March 18-20, 1968. H/T @EliasSports pic.twitter.com/trhEiyOefl — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 31, 2021

Una prestazione superlativa, l’ennesima della sua carriera, che è servita per rispondere a Stephen A. Smith, che sottolineava il fatto che Westbrook non avesse ancora vinto un titolo NBA. Questa la risposta di ‘Beastbrook’ :

“Mi siedo, non dico molto. Non mi piace ritornare a parlare di determinate persone. Ma una cosa che non permetterò più è lasciare che le queste creino storielle e dicano costantemente stupidaggini su di me senza un motivo. Uso la mia condizione per aiutare le persone in tutto il mondo: nessuno può togliermelo, sono stato fortunato ad avere una piattaforma per farlo. Un campionato non cambierà la mia vita: sono felice, sono diventato campione una volta arrivato in NBA. Sono cresciuto per le strade e ora sono un campione: non mi serve l’anello per dimostrarlo”

Russell Westbrook gave a 2-and-a-half minute answer in response to a question about @stephenasmith’s comments on First Take: “A championship don't change my life. I'm happy. I was a champion once I made it to the NBA. I grew up in the streets. I'm a champion.” Full quote here: pic.twitter.com/wcceIzqQlg — Fred Katz (@FredKatz) March 31, 2021

Un altro record raggiunto da Russell Westbrook che, ora, spera di ritrovare la vittoria già dalla prossima contro i Detroit Pistons nella notte tra giovedì e venerdì: per farlo si affiderà a Rui Hachimura, fresco di career-high nella partita di questa notte.

Michael Jordan e Kevin Durant investono in NBA Top Shot