Michael Jordan e Kevin Durant investono in NBA Top Shot

Ormai da mesi è in funzione NBA Top Shot, un mercato online creato in accordo con la NBA dove i fan possono acquistare i cosiddetti moments che fungono da carte collezionabili. Dall’uscita della versione beta ad Ottobre, oltre 800mila account si sono registrati per accedere ai video-highlights della Lega.

Oggi è stato reso noto un nuovo finanziamento da 305 milioni di dollari per Dapper Labs, compagnia creatrice di Top Shot. Fra gli investitori sono annoverati, oltre ai vari Klay Thompson, Kyle Lowry, Alex Caruso e altri giocatori della lega, Kevin Durant e Michael Jordan.

Queste le parole della stella dei Brooklyn Nets, atteso al rientro in campo in vista dei playoff:

“NBA Top Shot è una delle più evidenti dimostrazioni di quanto velocemente la nuova tecnologia possa cambiare lo scenario per i media e gli appassionati di sport. Siamo entusiasti di seguire i progressi di questo nuovo modo di avvicinarsi ai fans della lega.”

La piattaforma si avvicina ai 500 milioni di incasso derivante dalle vendite e i nuovi fondi saranno utili a migliorarne la qualità e l’accessibilità.

Leggi anche:

NBA, Steph Curry risponde ai commenti di Baron Davis

Risultati NBA: buona la prima per Gordon ai Nuggets, vittorie sofferte per Lakers e Suns

NBA, il GM di Houston commenta: “La trade di Harden? La rifarei al 100%”