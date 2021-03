NBA, debutto di Andre Drummond fissato contro i Milwaukee Bucks

Dopo il buyout con i Cleveland Cavaliers e la successiva firma con la franchigia guidata da LeBron James, Andre Drummond si prepara a vivere un’esperienza che molto probabilmente faticherà a dimenticare.

Di fatto, se prima le possibilità che aveva di vincere erano per molti addirittura sotto lo zero, ora che gioca per i Los Angeles Lakers si può dire che per lui la situazione ha avuto davvero una svolta decisiva. Sarà comunque da vedere il rapporto con i compagni di squadra e la spontaneità sul parquet nonostante la nuova divisa, anche se sulla carta non sembrano esserci problemi.

Per quanto riguarda il debutto in campo, secondo quanto affermato da Dave McMenamin di ESPN, il centro scenderà in campo nella partita contro i Milwaukee Bucks, fissata alle 04:00 di notte di mercoledì.

Andre Drummond says he will make his Lakers debut tomorrow against Milwaukee. — Dave McMenamin (@mcten) March 30, 2021

Chiaramente le aspettative sono molte e, complice soprattutto il nuovo volto dei Brooklyn Nets, sono aumentate le attenzioni sui Lakers che, come l’anno scorso, cercheranno in tutti i modi di portare a casa il titolo.

In merito al suo debutto, lo stesso Drummond ha dichiarato: