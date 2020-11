L’ex GM NBA McDonough ironizza sul malcontento di Harden

L’ex GM NBA Ryan McDonough, licenziato dai Phoenix Suns un paio d’anni fa, a poco più di una settimana dall’avvio della stagione 2018-19, non ha perso l’occasione per commentare i primi sviluppi della free agency 2020. A tenere banco, in mezzo a molti movimenti di mercato ufficiosi, è la questione che riguarda James Harden e la sua permanenza a Houston, ora in forte dubbio.

McDonough, protagonista suo malgrado di uno degli episodi più celebri della storia recente del business NBA, ha twittato citando il tira e molla con Eric Bledsoe nel novembre 2017 e tutto ciò che seguì. La vicenda Harden, scherza l’ex dirigente, potrebbe avere un copione già scritto:

“La prossima mossa di Harden sarà un tweet in cui scrive: “I dont wanna be here’ – [non voglio stare qui ndr.] per poi dire che si riferiva al parrucchiere.”

Harden's next move is to tweet 'I Dont wanna be here' – and then claim it was about being at a hair salon… https://t.co/MnYVbZt7RD — Ryan McDonough (@McDNBA) November 17, 2020

Non certo un commento lusinghiero nei confronti di Harden, se si ricorda in particolare come la proprietà reagì alla presa di posizione di Bledsoe all’epoca. Queste furono le parole di McDonough:

“Quando si firma un contratto non c’è un impegno unilaterale. Funziona per entrambi. Che un giocatore con anni di contratto da rispettare dica o alluda al fatto di non voler restare è inappropriato. Se afferma di voler essere un leader, un comportamento simile è il contrario di leadership. Questo è tutto ciò che ho da dire a riguardo.”

Leggi anche:

Draft NBA, Orlando Magic: “Esploriamo tutte le opzioni”

NBA Draft, James Wiseman strizza l’occhio ai Golden State Warriors

Dallas Mavericks cauti sul rientro di Porzingis