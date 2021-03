Mercato NBA, si intensificano le voci sul futuro di Oladipo

Il futuro di Victor Oladipo sembra essere sempre più lontano dagli Houston Rockets.

I primi segnali di una possibile rottura si sono visti dopo che il giocatore ha rifiutato un’estensione contrattuale di due anni dal valore di 45,2 milioni di dollari. Poi è arrivato il pessimo record di 20 sconfitte, il che ha portato la dirigenza a pensare di sfruttare le potenzialità di Oladipo per provare a mettere sul tavolo una trade che possa in qualche modo cambiare in positivo le sorti della squadra.

Secondo l’insider NBA Adrian Wojnarowski, è molto probabile che la franchigia texana spinga il più possibile per scambiare Oladipo prima della trade deadline.

ESPN Sources: Heat and Knicks – w/ summer cap space – are reluctant to offer premium packages for Victor Oladipo, but market’s developed of capped-out teams bidding w/ young player/first-round pick combos. One thing’s become clear: Houston’s likely moving Oladipo before deadline. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 23, 2021

Tra le squadre citate non potevano mancare i Miami Heat, che in ogni occasione di mercato non hanno nascosto le loro intenzioni. Per questo motivo potrebbe non sorprenderci vedere presto Oladipo vestire la maglia degli Heat, ammesso che lo scambio giovi alla franchigia della Florida.

Tra le squadre interessate ci sono anche i New York Knicks, che da un po’ hanno nel mirino l’ ex giocatore dei Pacers, anche se la la dirigenza ha fatto sapere di non voler stravolgere l’attuale assetto del roster per non rischiare di cambiare gli equilibri e la chimica di squadra. Di fatto, dopo anni di stagioni non troppo entusiasmanti, pare che quest’anno la squadra allenata da coach Tom Thibodeau sia partita e stia procedendo con il ritmo giusto. Sarebbe un peccato perdere il grande lavoro svolto fino ad ora.

Oladipo non ha la fama di essere un cattivo compagno di squadra, al contrario, a detta di tutti è un elemento importante all’interno dello spogliatoio. In ogni caso effettuare uno scambio per ottenerlo significherebbe sacrificare giovani talenti o future scelte al Draft, il che potrebbe costringere le interessate a fare un passo indietro.

Quest’anno in 20 partite giocate con i Rockets, Oladipo è sceso in campo con una media di 21,2 punti, 5,0 assist e 4,8 rimbalzi a partita, numeri non banali che le squadre interessate dovranno tenere in considerazione.

Leggi anche:

NBA, operazione riuscita per LaMelo Ball: verrà rivalutato tra 4 settimane

Mercato NBA, diverse squadre interessate a Lauri Markkanen

Mercato NBA, anche i Brooklyn Nets interessati a Norman Powell