Mercato NBA, gli Indiana Pacers pronti a cedere Brogdon e Sabonis

Squadra che vince non si cambia. Un proverbio tanto semplice quanto vero ma che non pare molto in voga a casa degli Indiana Pacers. La franchigia con sede a Indianapolis sarebbe infatti disposta a considerare trade riguardo due dei pilastri della squadra, Malcolm Brogdon e Domantas Sabonis. A riportare la notizia è stata Bleacher Report.

Alla base della decisione di muovere il play ex Bucks ci sarebbe, sempre secondo il media americano, la volontà di accentrare la palla e la sua gestione su Caris LeVert. Non è chiaro, invece, il motivo per cui dovrebbero muovere anche Sabonis.

I due giocatori infatti stanno disputando le migliori prestazioni personali delle loro carriera e si apprestano, entrambi, ad entrare nel ‘prime’ delle proprie vite cestistiche. Unica nota meno lieta del loro campionato è il piazzamento di squadra. Gli Indiana Pacers sono attualmente decimi in classifica nella Eastern Conference che si tradurrebbe in play-in e non nell’accesso diretto ai Playoff. Questo però non può essere imputato alle due stelle del roster, quanto piuttosto ad un Est che è diventato molto più competitivo rispetto allo scorso anno ed ad un mercato praticamente nullo della franchigia mentre le altre attorno si rinforzavano. Ed infine, ultimo ma non ultimo, allo scambio che ha spedito Oladipo verso Houston e che ha portato all’arrivo di LeVert.

Il neo acquisto infatti ha dovuto saltare numerose partite per la presenza di una massa tumorale al rene sinistro, non potendo integrarsi gradualmente nei meccanismi ben rodati e già costruiti con Oladipo.

Difficile comunque pensare ad una trade per entrambi in queste ultime 48 ore di mercato. Più probabile che il discorso venga rimandato in estate, quando le franchigie saranno in grado di proporre contropartite adeguate, dati anche i contratti da oltre 20 milioni di dollari che percepiscono entrambi gli atleti.

