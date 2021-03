Mercato NBA, anche i Brooklyn Nets interessati a Norman Powell

Norman Powell sembra essere il nome più caldo del momento sul mercato NBA 2021. Il giocatore, come riportato nelle ultime ore ESPN, è richiesto da diverse squadre interessaste a mettere in piedi una trade con i Toronto Raptors. Powell, il quale sta viaggiando con cifre assolutamente da tenere in considerazione grazie ai 19.5 punti di media ad allacciata di scarpe insieme al 43.4% di realizzazione dall’arco, potrebbe essere un asset di livello se i canadesi dovessero decidere di lasciarlo partire.

Sempre secondo ESPN, su di lui ci sarebbe il forte interesse dei Brooklyn Nets, scatenati dopo gli arrivi di James Harden e Blake Griffin negli ultimi mesi. I newyorchesi sarebbero pronti a mettere in piedi una trade che coinvolgerebbe Spencer Dinwiddie, attualmente out per un infortunio grave. L’obiettivo della franchigia è chiaramente quella di avere l’ennesima bocca di fuoco utilizzabile in questa stagione, poiché Brooklyn è andata sostanzialmente all-in per la corsa al titolo NBA 2021.

Il momento è ora e Brooklyn lo sa: ecco perché pensare ad un arrivo nella Grande Mela di un giocatore di questo tipo sarebbe certamente apprezzato anche da coach Steve Nash. Nel frattempo, c’è da segnalare anche la presenza di diverse altre franchigie come New York Knicks, Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers. Situazioni anch’esse da monitorare.

Leggi Anche

NBA, Durant commenta in maniera ironica le parole di Steve Kerr

NBA: Mark Cuban racconta la voglia di migliorarsi di Doncic

Mercato NBA, Kabengele a Sacramento, Clippers liberano un posto a roster prima della trade deadline