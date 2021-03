NBA, operazione riuscita per LaMelo Ball: verrà rivalutato tra 4 settimane

Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al polso destro di LaMelo Ball. La condizione della stellina di Charlotte, front-runner per il titolo di Rookie off the Year 2020-21, verrà rivalutata tra circa quattro settimane. Rimane dunque uno spiraglio per rivedere LaMelo Ball nuovamente in campo in questa stagione.

Hornets rookie LaMelo Ball underwent surgery on his fractured right wrist and will be re-evaluated in approximately four weeks, leaving possibility for return this season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2021

Il diciannovenne in questa stagione stava viaggiando con una media di 15.9 punti, 6.1 assist e 4.5 rimbalzi con il 45.1% di realizzazione dal campo e il 37.5% da dietro l’arco. Il play era arrivato addirittura a stupire lo stesso Michael Jordan, owner degli Hornets, il quale nelle scorse settimane ha dichiarato:

“Penso che Melo si sia adattato al gioco NBA meglio di quanto nessuno di noi abbia mai pensato all’inizio della sua carriera. Ha superato le nostre aspettative finora in questa stagione. Crediamo che continuerà a lavorare e migliorare. Il nostro obiettivo è costruire una mentalità vincente e fare in modo che i free agent guardino a noi proprio come Gordon (Hayward) ha fatto in questa offseason. Non si tratta solo di Melo. Si tratta del nostro gruppo di giovani giocatori di talento, del nostro staff tecnico e di tutta la nostra organizzazione. Tutti questi fattori, insieme al fatto che Charlotte è una grande città, ci faranno diventare una destinazione appetibile per i big.”

