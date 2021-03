Mercato NBA, diverse squadre interessate a Lauri Markkanen

Continuano i rumors di mercato in prossimità della trade deadline del 25 Marzo e le franchigie NBA sono al lavoro per definire possibili scambi. Fonti di Shame Charania vorrebbero alcune franchigie NBA interessate a Lauri Markkanen, ala grande dei Chicago Bulls scelta numero 7 al Draft del 2017. Il 23enne finlandese – che ha vissuto stagioni con alti e bassi dovuti agli infortuni – in stagione viaggia a 18 punti e 6 rimbalzi di media.

Sources tell NBA insider @ShamsCharania that teams have expressed interest in Bulls F Lauri Markkanen and Chicago is listening to suitors. 📚: https://t.co/x6tuvp3wx2 pic.twitter.com/Mw2VpuxLjK — The Athletic (@TheAthletic) March 23, 2021

Il contratto da 6 milioni di dollari di Markkanen è in scadenza e le squadre che lottano per i Playoff potrebbero essere interessate ad un lungo perimetrale che può aprire il campo e garantire buone percentuali dall’arco. I Bulls non hanno grandi velleità di postseason e potrebbero dare più spazio a Patrick Williams e Daniel Gafford.

