Mercato NBA, i Rockets garantiscono il contratto di DeMarcus Cousins

Gli Houston Rockets hanno deciso di garantire il contratto del loro centro DeMarcus Cousins per il resto della stagione, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN. L’ex-Sacramento, che ha giocato la scorsa stagione ai Lakers (prima di essere tagliato a metà stagione a causa di un problema fisico), percepirà 2.3 milioni di dollari dai texani.

Dopo una prima parte di carriera da superstar per i Kings, Boogie ha dovuto superare una serie di gravi infortuni nel corso degli ultimi anni, che gli hanno impedito di ritrovare una condizione ottimale. Dopo essere stato ai box per un periodo così lungo, il centro ha scelto di ripartire da Houston, anche in virtù dell’amicizia con John Wall, compagno di squadra al college a Kentucky.

Nonostante una poco esaltante media da 9.6 punti, 7.6 rimbalzi e 2.4 assist, Cousins sta lentamente mostrando segnali di miglioramento sul campo. Oltre a ciò, l’ormai 30enne ha accolto a braccia aperte un ruolo da mentore nei confronti di Christian Wood, stella in ascesa da poco acquisita dai texani.

In attesa di giorni migliori, Houston si è assicurata le prestazioni di un giocatore ancora in grado di contribuire, soprattutto dalla panchina. Per Cousins, invece, questo contratto non può che essere un’occasione per dimostrare di essere ancora un giocatore determinante.

