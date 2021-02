Adam Silver replica sull’All-Star Game 2021: “Giocare è la cosa giusta da fare”

L’appuntamento per l’All-Star Game 2021 è per il 7 marzo in quel di Atlanta. Ora è ufficiale, così come lo sono i capitani dei due quintetti che saranno LeBron James (Ovest) e Kevin Durant (Est). L’organizzazione dell’evento non è stato per nulla facile, poiché la lega ha dovuto agire anche contro la volontà di diversi giocatori rappresentativi del campionato stesso. Adam Silver, commissioner della NBA, ha però voluto spiegare il perché l’ASG 2021 si farà, ai microfoni di ESPN:

“È un evento globale e stiamo facendo del nostro meglio per assicurare uno spettacolo nella misura in cui possiamo anche durante questa pandemia. L’All-Star Game è solo un’opportunità in più per noi come brand. Aggiungerò che ovviamente ascolto sempre coloro che pensano che questa non sia una buona idea, così come ho fatto nella scorsa annata. Ovviamente c’erano quelli che pensavano che non avremmo dovuto giocare senza tifosi, quelli che pensavano che non avremmo dovuto giocare in una bolla e quelli che pensavano che non avremmo dovuto giocare a causa dei problemi di giustizia sociale nel nostro paese. Devo anche dire che ogni decisione che prendiamo non è senza incertezze e rischi. Ma è mio compito soppesare tutte queste prospettive… e alla fine organizzare l’All-Star Game mi è sembrata la cosa giusta da fare “

Poi, sui possibili assembramenti di persone e tifosi intorno all’evento, Silver ha reagito in questo modo:

“Non credo che sarà difficile perché il nostro evento non sarà aperto al pubblico. Ci saranno circa 1.000 persone in rappresentanza di diverse istituzioni, ma nessun biglietto sarà venduto al pubblico. Sono d’accordo con il sindaco della città che non vuole raduni di persone per eventi collaterali all’All-Star Game. Non ci sarà assolutamente alcun evento extra in quel di Atlanta a differenza degli scorsi anni. Nessun evento con biglietto. Niente feste. Questo All-Star Game è stato fatto per la TV, ed è ad Atlanta perché è lì che si trova Turner Sports (TNT)… ecco perché siamo qui, quindi siamo d’accordo con il sindaco.”

