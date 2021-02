NBA, Thibodeau su Randle all’All-Star Game: “I numeri parlano da soli”

I New York Knicks sono una delle squadre rivelazione di questa stagione. Dopo diversi anni tra le franchigie peggiori della lega, l’arrivo di Tom Thibodeau sembra aver sconvolto (in positivo) l’ambiente; anche se New York rimane lontana dall’essere una contender, il record di 14-16 dei Knicks è per ora valido per un posto ai Playoff. Tra i tanti meriti di Thibodeau bisogna anche citare il miglioramento esponenziale di Julius Randle, vero leader del roster e protagonista di una stagione fenomenale finora.

Con una media di 23.2 punti, 10.9 rimbalzi e 5.5 assist, Randle sta guidando la sua squadra in tutte le categorie appena citate. Proprio per questo motivo, diversi fan e addetti ai lavori stanno spingendo per un’apparizione All-Star dell’ala grande. Lo stesso Thibodeau sembra essere di questa idea; come riportato da Yahoo! News, l’allenatore ha infatti espresso parole di riguardo per la sua stella:

I numeri parlano da soli. Guardando all’impatto che ha avuto sulle nostre vittorie, ha fatto la differenza. Non saremmo dove siamo ora senza il suo lavoro per la squadra. È il nostro motore. Spero che gli venga riconosciuta [la partecipazione all’All-Star Game], la merita molto.

Anche RJ Barrett, altro giocatore in ascesa per i newyorkesi, ha lodato la versatilità dimostrata dal compagno di squadra:

Onestamente, sta facendo tutto. Sta giocando efficientemente, sta guidando la squadra e stiamo anche vincendo, siamo in una buona posizione. Credo che se lo meriti [di partecipare All-Star Game].

