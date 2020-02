Los Angeles Lakers attivi sul mercato dei buyout in queste ore. In risposta alle mosse dei Clippers, che alla recente deadline hanno messo sotto contratto Marcus Morris, i gialloviola si sono fiondati sul fratello di quest’ultimo – Markieff – in uscita da Detroit. Secondo quanto riporta ESPN, per completare l’operazione, i Lakers dovranno liberare un posto a roster e il principale indiziato prossimo al taglio sembra essere DeMarcus Cousins.

L’ex Golden State, frenato da un grave infortunio al ginocchio destro patito durante un workout estivo, non ha mai messo piede in campo in stagione. I gialloviola avevano chiesto e ottenuto la disabled player exception per far fronte alla situazione di emergenza. A inizio 2020 coach Vogel aveva parlato di Cousins sottolinenando piccoli miglioramenti sul piano della condizione fisica senza escludere un suo possibile impiego nel corso dell’annata corrente.

NBA rules allow a player waived when injured to continue rehabbing with that team. DeMarcus Cousins is unlikely to be formally released by the Lakers until Sunday … and is expected to be granted access to keep using Laker facilities in his comeback from an ACL tear if needed

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 22, 2020