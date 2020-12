NBA, DeMarcus Cousins è tornato: “Io e Wall felici come ai vecchi tempi”

Buona, anzi buonissima la prima per DeMarcus Cousins. Nella notte, infatti, il centro è tornato ufficialmente su un parquet NBA dopo un’assenza durata più di un anno a causa dell’ultimo grave infortunio al legamento crociato con i Lakers. Il nuovo lungo dei Rockets ha segnato 14 punti in 15 minuti nella vittoria netta dei texani contro i Chicago Bulls.

Per la felicità dello stesso Cousins, nella notte ha potuto fare il suo rientro anche John Wall. L’ex play di Washington, a differenza del collega, non vedeva un parquet NBA da due anni. Un percorso di infortuni devastante per entrambi, i quali sperano ora di poter vivere una nuova carriera con la canotta di Houston.

È stata anche la prima volta che si sono ritrovati in squadra insieme dopo 10 anni, ossia da quando vestivano entrambi la maglia dei Kentucky Wildcats. A quanto pare, i due si sono ritrovati molto velocemente: Wall, nel secondo possesso della partita, ha lavorato con Cousins su un bel pick & pop da 3 punti.

Queste le parole di DeMarcus a fine partita:

“Ho avuto dei flash di quando ero al college, quando ero un coinvolto anch’io dallo spettacolo che mostrava in campo John Wall. Durante la partita ci sono stati alcuni momenti in cui ho cercato di vedere cosa aveva in serbo ogni qual volta si trovava la sfera tra le mani. È stata davvero una bella sensazione. Sono contento di aver avuto modo di condividere il parquet con un ragazzo che considero mio fratello.”

Nell’attesa di recuperare anche PJ Tucker, Christian Wood e, specialmente, Harden, per ora Houston lavora bene anche con gli attuali effettivi:

“È stata una buona prestazione corale. Dimostra che qui c’è ancora una buona squadra, indipendentemente dalle circostanze attuali. È comunque un’ottima squadra, con molto talento. Non giochiamo in maniera più soft solo perché mancano alcune componenti. Quando andiamo in campo, facciamo tutto il possibile per giocare bene. Spero che gli altri giocatori si uniranno a noi nel più breve tempo possibile, vogliamo migliorare ancor di più.”

