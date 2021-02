I Brooklyn Nets sono usciti vincitori dalla sfida contro i Lakers: nonostante la bella vittoria, Steve Nash predica la calma.

📊 Final Stats 📊@JHarden13 ▫️ 23p ▫️ 11a ▫️ 5r

Joe Harris ▫️ 21p ▫️ 6-7 3PM@KyrieIrving ▫️ 16p ▫️ 7r ▫️ 5a@timcabs ▫️ 15p ▫️ 5 3PM@landryshamet ▫️ 10p pic.twitter.com/13duhM8rdj — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 19, 2021

Ancora orfani di Kevin Durant, out per un problema al tendine del ginocchio sinistro, i Nets si sono affidati a James Harden, autore di ventitré punti, undici assist e cinque rimbalzi, Irving – per lui sono sedici punti, sette rimbalzi e cinque assist – e a Joe Harris, vero cecchino della serata visto il suo 70% dal campo (7/10) e ben 85,7% (6/7) da tre punti.

Una vittoria che, però, non deve far rilassare troppo la squadra. Come infatti riferisce Steve Nash nel post-partita, la squadra deve puntare sempre a migliorare, sia dopo le sconfitte che le vittorie:

“Non credo che ci stiamo facendo prendere la mano, abbiamo giocato una partita solida e ottenuto una buona vittoria in trasferta, ma è presto e abbiamo molto da crescere. Dobbiamo cogliere l’occasione per migliorare indipendentemente dai risultati, ma ovviamente è bello quando vieni a Ovest e torni a casa con una vittoria”

Steve Nash said the #Nets are turning a corner defensively. — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) February 19, 2021

Tra gli aspetti da continuare a migliorare c’è, sicuramente, la difesa. Steve Nash afferma che la squadra sta iniziando a migliorare, pensiero condiviso da Kyrie Irving che, sempre al termine della partita, rilancia la sfida ai Lakers:

“È ora che diamo una svolta anche in difesa. Nessuna squadra vincerà in questo campionato se non si difende. Abbiamo sentito [Nash] forte e chiaro nelle ultime partite: è uno dei nostri punti di forza. Giocheremo nuovamente contro i Lakers e li affronteremo con il team al completo e in buona salute: questo è quello che vogliamo e che ci aspettiamo di fare”

I Nets di Steve Nash giocheranno lunedì notte sempre a Los Angeles ma, questa volta, contro i Clippers.

