NBA, LeBron James dopo l’ennesimo overtime: “Posso giocare sempre se necessario”

Dopo la vittoria con doppio overtime contro i Detroit Pistons, LeBron James si era ironicamente lamentato della durata dell’incontro, citando i suoi 36 anni come un ostacolo fisico quasi insormontabile. Dopo l’ultimo incontro di fronte ad OKC, terminato con un’altra vittoria post-overtime, però, James ha voluto mettere le cose in chiaro.

Al termine della partita, The King ha rilasciato alla stampa alcune dichiarazioni molto eloquenti verso i suoi avversari. Queste le sue parole:

Quando qualcuno ha osato domandare al #23 dei Lakers se fosse stanco, LeBron ha fatto capire a tutti i presenti la sua incredibile condizione fisica:

La superstar gialloviola ha poi riservato meritate parole di stima per un altro veterano apparentemente instancabile, Tom Brady, vincitore dell’ultimo Super Bowl:

“È uno dei migliori di sempre, lo vedo giocare da una vita ormai. È nell’NFL da 20 anni o non so quanto. […] Vederlo scendere in campo e osservarlo fare ciò che ha sempre fatto durante tutta la sua carriera vincendo un altro titolo è stato molto bello. È un’ispirazione per uno come me. Tuttavia, i nostri sono due sport molto diversi, con ruoli diversi. Non so quanto giocherò ancora, non so quanto potrò dare ancora a questo gioco. Ma considerando come mi sento ora, vedremo cosa succederà. Non ho una data in cui mi ritirerò. Sarà il basket a dirmi quando dovrò ritirarmi. Vedremo.”