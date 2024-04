NBA, problemi alla schiena per Anthony Davis: “Infortunio? Dovrei rientrare per i play-in”

La stagione regolare si è conclusa ieri sera per i Los Angeles Lakers che hanno però dovuto registrare l’ennesimo infortunio ad Anthony Davis il quale ha riportato un problema alla schiena dopo essere stato spintonato nel match vinto per 124-108 di Los Angeles sui New Orleans Pelicans. Davis ha promesso che tornerà in campo martedì quando inizierà la postseason per i californiani, che hanno ufficialmente conquistato la testa di serie numero 8 e un posto nel torneo play-in della Western Conference proprio contro NOLA, testa di serie numero 7. È in palio un posto al primo turno contro i campione in carica, testa di serie n. 2, ossia i Denver Nuggets.

Queste le parole di Anthony Davis al termine del match di ieri in cui ha registrato 30 punti (13/17 al tiro), 11 rimbalzi, 3 assist e 2 palle recuperate in 33 minuti di gioco:

“Non c’è dubbio che giocherò. Ho solo avuto una iperestensione alla schiena che è semplicemente bloccata al momento. Ovviamente è stata una giocata pericolosa. So che Larry (Nance, ndr) non è un giocatore sporco.”

Nel frattempo, LeBron James ha chiuso con la sua quinta tripla doppia della stagione, con 28 punti, 17 assist, 11 rimbalzi e 5 palle recuperate. James ha fornito 13 assist nel solo primo tempo, il massimo mai ottenuto in un tempo in 1.492 partite in carriera in 21 anni in NBA:

“Come ho fatto? Ho letto bene la partita e stavo cercando i miei compagni di squadra. Ho solo cercato di essere molto efficiente”.

