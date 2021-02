NBA, LeBron James commenta la vittoria contro Detroit

Nella notte i Los Angeles Lakers hanno colto la loro quarta vittoria consecutiva. A farne le spese sono stati i Detroit Pistons, i quali hanno ceduto di fronte ai gialloviola solo dopo due overtime di alto livello. Per la compagine del Michigan, alla 18esima sconfitta stagionale, da segnalare le ottime prove di Grant (32 punti) e Josh Jackson (28), ma i californiani hanno potuto contare ancora una volta sulla coppia Davis-James, autori rispettivamente di 30 e 33 punti.

LeBron James, nel post-partita, ha commentato il finale in maniera ironica, non aspettandosi certamente di chiudere la questione solo dopo due overtime con due bombe delle sue:

“Ho una bottiglia di vino che mi aspetta a casa e che ho dovuto rimandare per via dei due supplementari. Ho 36 anni, il mio cuore non regge più due supplementari a questo punto della mia carriera… Farò dei trattamenti domani, ma di sicuro non farò saltare i miei piani per il Super Bowl. Bisogna essere concentrati per tutte le pubblicità”