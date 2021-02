Risultati NBA: i Lakers rimontano e vincono all’overtime! San Antonio batte Golden State

[11-12] Houston Rockets 94-119 Charlotte Hornets [12-13]

Giocare senza tre dei propri migliori ‘scorer’ renderebbe impossibile ottenere risultati positivi a qualsiasi squadra NBA. Non sono stati da meno gli Houston Rockets, incapaci di andare oltre i 100 punti segnati viste le assenze di John Wall, Eric Gordon (loro due out per riposo) e Christian Wood (infortunio).

A giovare delle carenze offensive degli avversari sono stati gli Charlotte Hornets, che invece in attacco hanno trovato un affidabilissimo LaMelo Ball. Nonostante una meccanica di tiro non propriamente ortodossa, LaMelo è stato in grado di segnare ben 7 triple, alcune da notevole distanza, per 24 punti e 10 assist complessivi. Charlotte è stata in grado di tenere Houston a soli 7 punti nell’intero quarto periodo: i Rockets infatti non sono riusciti a segnare un singolo canestro per ben 7 minuti e mezzo.

[6-15] Washington Wizards 105-101 Chicago Bulls [9-14]

È arrivata la terza vittoria nelle ultime sei partite giocate per gli Wizards. Se in generale non appare un risultato così clamoroso, la situazione tragica di Washington rende invece questa inversione di marcia qualcosa di cui essere ben contenti. La partita risulta essere equilibrata per tutta la sua durata e, per questo, si decide davvero solo nei momenti finali.

Con 7 minuti e mezzo rimasti sul cronometro del quarto periodo, Washington è avanti 93-84. Chicago segna però 7 punti in fila e si riavvicina pericolosamente. Beal prova ad interrompere il parziale avversario, che però prosegue con altri 6 punti in fila: i Bulls sono a -2. Dopo i tiri liberi di LaVine, una palla persa sanguinosissima da parte di Beal lancia i Bulls, che col canestro di White arrivano a -1. In lunetta, Beal fa 1/2 e 103-101. L’ultima occasione di pareggio è nelle mani di LaVine, che però sbaglia il lay-up.

[11-13] Toronto Raptors 128-113 Memphis Grizzlies [9-10]

Spesso e volentieri i coach, NBA o meno che sia, si fanno espellere quasi volontariamente per ottenere dei risultati dalla propria squadra. Non si sa se Nick Nurse abbia cercato l’espulsione volontariamente, ma quel che conta è che la reazione della squadra c’è stata, e i Raptors hanno vinto la partita.

La prima metà di gara è a favore dei Grizzlies, che giovano di un Valanciunas molto affidabile, vero e proprio ago della bilancia dell’attacco (chiuderà a 27 punti e 20 rimbalzi). Il vantaggio di Memphis va in doppia cifra nel terzo quarto e sembra indirizzare la partita verso i padroni di casa. Ma l’espulsione di coach Nurse cambia completamente le carte in tavola.

Il secondo tecnico ricevuto dal coach stravolge la squadra, che cambia atteggiamento e risultato. I Raptors ingranano e piazzano un parziale da 27-5 nei minuti successivi, che ribalta completamente le sorti della gara. Arrivata sul 113-100, a 7 minuti e più dal termine della gara, Toronto rimane in controllo senza che Memphis riesca più a rientrare in gara.

[6-18] Minnesota Timberwolves 122-127 Dallas Mavericks [11-14]

Col ritorno di 1,500 tifosi tra medici, poliziotti e insegnati vaccinati, i Dallas Mavericks hanno riprovato la sensazione di avere un pubblico che fa il tifo. Deve essere servito molto a Doncic e soci, capaci di battere dei rimaneggiati Twolves (senza Towns e con un D’Angelo Russell fuori per metà gara) dopo aver rischiato di subire un’incredibile rimonta.

L’inizio dei Mavericks è super: il parziale del primo quarto recita 43-22 e mette i padroni di casa in controllo della gara, sopra di 25 già nel secondo quarto. Memori dell’esperienza contro OKC, i Twolves però non si arrendono e, minuto dopo minuto, riescono a rifarsi sotto. A 50 secondi dal termine, Minnesota si è rifatta sotto sul 123-120 per Dallas. L’occasione di pareggiare definitivamente sfuma dopo la tripla mandata a segno da Richardson per Dallas e quella sbagliata di Beasley, subito dopo.