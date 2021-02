NBA, Draymond Green commenta la sua tripla: “La stupidaggine più intelligente della storia”

Una delle notizie più strane (ed esilaranti, in un certo senso) della nottata è arrivata dallo scontro tra i San Antonio Spurs ed i Golden State Warriors, concluso con una vittoria dei texani per 103-100. Durante gli ultimi secondi della partita, infatti, Draymond Green ha malamente gettato l’opportunità di pareggiare la gara; con 8.7 secondi sul cronometro, l’ala grande ha tentato un’improbabile tripla da quasi metà campo, terminata con un errore grossolano ed una vittoria per gli avversari.

Draymond attempted a game-tying shot from near half court and missed. Warriors lose pic.twitter.com/ENPof64vVx — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2021

Nell’intervista post-partita, Green ha tentato di dare la sua versione dei fatti: il giocatore avrebbe tirato da quella posizione aspettandosi un fallo di Derrick White, pensando che gli Spurs avrebbero fermato sistematicamente il gioco per mandare gli Warriors ai tiri liberi ed impedire tiri da tre punti. Ovviamente, le cose sono andate diversamente. Queste le parole del #23 della squadra di Oakland:

“Probabilmente avrei dovuto aspettare il fallo, ma è andata così. Credo sia stata la stupidaggine più intelligente della storia. So che la maggior parte delle persone non capiranno e faranno ipotesi sull’accaduto, ma il mio è stato un gesto molto intelligente che si è trasformato in una mossa stupida, alla fine.”

Anche Steph Curry (che probabilmente avrebbe voluto prendere quell’ultimo tiro) si è soffermato sull’accaduto, confermando la versione di Draymond:

“Mi è sembrato che Derrick White stesse per commettere un fallo, ma Draymond ha tirato troppo velocemente. Se avesse funzionato, sarebbe stato geniale. Sarebbe andato ai liberi tre volte per pareggiare, o almeno prolungare l’incontro. Tuttavia, non è finita così, quindi dobbiamo soltanto andare avanti.”

Con un record di 12-12, gli Warriors rimangono comunque in piena lotta Playoff.

Leggi anche:

NBA, nuovo record per LeBron James

Programmazione NBA su Sky: le partite dal 9 al 12 febbraio

NBA, Steve Kerr: “Dobbiamo dosare il minutaggio di Curry”