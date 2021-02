Mercato NBA, Oladipo potrebbe cambiare ancora squadra

Dopo anni ai vertici della Western Conference (senza però nessuna finale o titolo NBA), gli Houston Rockets hanno dovuto iniziare un’era di transizione, forzata dall’ormai ex-superstar della squadra, James Harden. Attraverso una trade a tre squadre, infatti, The Beard è riuscito (dopo molte polemiche) ad approdare a Brooklyn, portando Victor Oladipo ai Rockets attraverso i Pacers. Sembra però che il neo-acquisto di Houston potrebbe essere già destinato ad abbandonare la squadra.

Come riportato da Tim Bontemps di ESPN, Oladipo potrebbe essere scambiato prima della trade deadline del 25 marzo. Nonostante un buon rendimento, infatti, il giocatore è all’ultimo anno di contrato e non sarebbe intenzionato a proseguire con la franchigia di cui è attualmente parte. Proprio per questo motivo i Rockets starebbero tentando di assemblare una trade per evitare di perdere la star senza alcun compenso.

Due dei team potenzialmente interessati alla guardia sarebbero i Miami Heat e i New York Knicks, da tempo associati al giocatore; al momento non sono però emerse offerte.

I Rockets sono al momento alla decima posizione nella Western Conference, con un record di 10-10. Con tutta probabilità, scambiare Oladipo darebbe inizio ad un processo di rebuilding a Houston.

Leggi anche:

NBA, Anthony Davis: “Devo migliorare le mie doti da assistman”

I 10 giocatori NBA più pagati nel 2021

NBA, LeBron James e Kevin Durant in testa nelle votazioni per l’All-Star Game 2021