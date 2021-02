NBA, Anthony Davis: “Devo migliorare le mie qualità da assistman”

Anthony Davis è sicuramente uno dei giocatori più dominanti in circolazione. Le sue medie parlano chiaro: 22.3 punti, 8.7 rimbalzi e 3.3 assist a partita. Nonostante queste cifre, l’ala dei Los Angeles Lakers non è pienamente soddisfatta.

Davis ha intenzione di diventare il miglior giocatore della lega. Per questo motivo, il suo principale obiettivo in questa stagione è quello di migliorare le sue doti di assistman. I punti di riferimento del giocatore sono i suoi compagni di squadra Marc Gasol e LeBron James.

A questo proposito si è così espresso al giornalista di The Athletic Jovan Buha:

“Mi confronto spesso con loro. Alcune giocate che questi due ragazzi realizzano sono semplicemente incredibili. In particolar modo sono impressionato da Marc, è davvero sorprendente. Ci sono molti centri in grado di realizzare ottimi passaggi nella lega, tra cui Nikola Jokic e Draymond Green. Per essere il migliore devo lavorare su questo fondamentale.”