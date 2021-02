Perché Michael Jordan è collegato con Reddit e Gamestop

Anche Michael Jordan è stato, lateralmente, colpito dalle ultime vicende riguardanti l’operazione “pump and hold” comandata da un gruppo Reddit sulle azioni di GameStop. Infatti, secondo quanto rivelato dal giornalista di TrueHoop Tom Haberstroh, uno dei soci degli Charlotte Hornets è rimasto scottato dall’intera vicenda subendo ingenti perdite. Si tratta di Gabe Plotkin, founder e Chief Investiment Office di Melvin Capital, un hedge fund che possedeva una posizione short davvero “pesante” su GameStop e AMC.

Non è chiaro l’ammontare delle perdite che l’azienda sembra aver subito, ma secondo quanto riporta CNBC, l’hedge fund ha dovuto richiedere una nuova iniezione capitale pari a 3 miliardi di dollari da parte di Citadel e Point72 per consentire a Plotkin di portare avanti le sue attività.

Da capire, ora, quale sarà l’intenzione dell’imprenditore con le quote degli Hornets, poiché potrebbe essere costretto a mercificarle in cambio di liquidità immediata. Nel frattempo, anche Michael Jordan ha dovuto fare i conti con perdite finanziarie vicine ai 300 milioni di dollari in un 2020 segnato inevitabilmente dalla pandemia. Un periodo non certo fortunatissimo per i soci della franchigia del North Carolina.

