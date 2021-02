NBA, Cavaliers autorizzati ad aumentare il numero di tifosi nelle gare casalinghe

I Cleveland Cavaliers sono attualmente una delle otto squadre in grado di ospitare tifosi durante le gare casalinghe. La causa di tutto ciò è ovviamente il COVID-19, che sta continuando a mietere vittime in tutto il mondo; per questo motivo, i giocatori sono da mesi sottoposti a protocolli sanitari molto stringenti. Oltre a ciò, anche le arene che ospitano le partite sono state adattate per i (pochi) tifosi ammessi.

Nel caso dei Cleveland Cavaliers, sembra che la franchigia abbia ottenuto un permesso dallo stato dell’Ohio per ampliare il numero di fan consentiti durante le gare casalinghe. Come riportato dall’Associated Press, la squadra ha ricevuto martedì una lettera dai vertici governativi, che hanno consentito un’affluenza di tifosi pari al 14% della capienza della Rocket Mortgage FieldHouse. In poche parole, il numero di supporter ammessi sarà 2720 (sui 19000 posti disponibili).

In realtà, i Cavaliers sarebbero già pronti ad illustrare un piano sanitario per poter garantire l’accesso all’arena ad un numero ancora maggiore di persone; staremo a vedere se il governo dell’Ohio asseconderà questa richiesta.

Il cambiamento sarà immediatamente operativo, a partire dalla prossima gara contro Milwaukee.

