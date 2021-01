Dopo nemmeno 24 ore dalle ultime dichiarazioni discutibili di James Harden post-sconfitta contro i Lakers, gli Houston Rockets hanno impedito al giocatore di presentarsi agli allenamenti odierni e chiuso la trade con i Brooklyn Nets per disfarsi del giocatore. Secondo quanto riporta Shams Charania, i texani riceveranno 4 scelte al primo giro di Draft futuri – ossia 2022, 2022 (di Cleveland, via Milwaukee) 2024, 2026 – insieme a 4 pick swaps 2021, 2023, 2025 e 2027. Tutte le scelte sono “non protette”.

The Nets are trading for All-NBA star James Harden and sending four first-round picks and four draft swaps to the Rockets, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Caris LeVert, Jarrett Allen are being moved — could be another team or two involved.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021