Losing effort NBA, Bradley Beal riscrive un nuovo record

Bradley Beal continua a macinare punti in questo primo scorcio di stagione regolare, ma non sembra essere abbastanza per trascinare Washington verso un record vincente. L’ultima sconfitta in ordine temporale è quella maturata nella notte NBA contro i Pelicans, a loro volta reduci da un inizio complicato.

Per Beal il record preoccupante, vittorie-sconfitte a parte, è un altro. Considerando anche la scorsa stagione, quella con i Pelicans è stata la decima partita da 40+ punti consecutiva a non tradursi in un successo di squadra. La striscia è aperta dal 12 marzo scorso, quando Beal segnò 42 punti nella sconfitta contro gli Orlando Magic.

Ahilui, la stella degli Wizards ha battuto un record che resisteva dal 1961-62 quando Walt Bellamy si fermò a nove.

Nel 2020-21 Beal ha già raggiunto anche quota 60 punti, ad oggi seconda prestazione stagionale dietro al solo Stephen Curry.

