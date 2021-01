NBA All-Star Game 2021, aperte le votazioni: quello che c’è da sapere

L’NBA All-Star Voting 2021 presentato da AT&T, l’official 5G wireless network dell’NBA, inizierà domani, giovedi 28 gennaio, alle ore 18 italiane e terminerà martedì 16 febbraio alle ore 05:59 italiane, dando la possibilità ai fan di votare per gli All-Star NBA. Le discussioni su in ipotetico NBA All-Star Game sono in corso.

Le modalità di votazione per l’All-Star Game 2021

Durante il periodo per le votazioni, i fan possono inviare i propri quintetti una volta al giorno via app NBA e sul sito NBA.com, mentre potranno votare per dieci singoli giocatori ogni giorno su Twitter. Tutti gli attuali giocatori NBA possono essere votati. Cinque “2-per-1” conteranno due volte i voti dei fan su Twitter, NBA.com e l’app NBA: il 30 gennaio e il 2-4-13-16 febbraio. Tutti i “2-per-1” cominceranno alle 6 italiane e termineranno alle 05:59 del giorno dopo.

Anche i giocatori NBA e i giornalisti voteranno per gli All-Star NBA. I voti dei fan conteranno per il 50%, mentre i voti dei giocatori e del panel di giornalisti scelti per il 25% a testa. Giocatori e giornalisti potranno votare, per ciascuna Conference, un solo quintetto, composto da due guardie e tre giocatori del frontcourt.

Dopo aver raccolto tutti voti, verrà stilata una classifica per Conference in cui giocatori verranno classificati per posizione (guardia e frontcourt) contando tutti i voti dei tre gruppi – fan, giocatori e giornalisti. Il punteggio di ogni giocatore verrà calcolato sommando le medie dei voti dei fan, dei giornalisti e degli altri giocatori. Le due guardie e i tre giocatori del frontcourt con il punteggio più alto delle rispettive conference saranno nominati All-Star NBA. I voti dei fan serviranno in caso di parità nel punteggio.

Aggiornamenti NBA All-Star Game 2021

Degli aggiornamenti sui voti dei fan verranno condivisi giovedì 4 febbraio e giovedì 11 febbraio. TNT rivelerà i risultati finali la notte tra giovedì 18 e venerdì 19 febbraio durante il TNT NBA Tip-Off presented by CarMax. Inoltre, TNT annuncerà anche le riserve degli All-Star NBA, selezionate dagli allenatori NBA, nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 febbraio.

