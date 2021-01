NBA, Lowry sprona i Raptors: “Torniamo a essere cacciatori”

Nella serata in cui ha superato la soglia dei 10.000 punti con la maglia dei Raptors, Kyle Lowry prende con filosofia la sconfitta contro Milwaukee. Toronto chiude così un ciclo di cinque partite contro quelle che sulla carta dovrebbero essere dirette concorrenti quantomeno per il fattore campo ai Playoff, se non qualcosa di più. Prima di stanotte i Raptors avevano affrontato il double-header vs Heat e Pacers, 2-2 il record parziale vittorie-sconfitte. La strada per risalire la china è lunga, ma c’è tutto il tempo.

Di seguito le dichiarazioni di Lowry riportate da Josh Lewenberg di TSN:

“Dobbiamo tornare a essere cacciatori. Siamo stati inseguiti a lungo, ora tocca a noi inseguire. 10.000 punti? Sono molti con una sola franchigia. Non mi sarei mai aspettato di restare così a lungo.”

Chris Bosh, attualmente secondo marcatore della storia dei Raptors è raggiungibile, a poco meno di 300 punti di distanza. Più in là invece DeRozan. Lowry ci scherza su:

” DeMar era molto più realizzatore quindi ha più punti perché tirava sempre e non cercava mai il passaggio.”

