Risultati NBA: straordinario Beal con 60 punti, vincono Clippers e Celtics

(2-4) Houston Rockets 107-114 Indiana Pacers (6-2)

Gli Indiana Pacers, sotto la guida del nuovo head coach Nate Bjorkgren, stanno brillando in questo inizio di stagione, e contro i Rockets è arrivata la sesta vittoria in otto partite disputate. Per Houston si tratta invece della quarta sconfitta in una stagione finora non certo esaltante tra casi di Covid e la situazione James Harden. Guida i Pacers Malcom Brogdon, che con 35 punti segnati fa segnare il suo nuovo career-high in questa categoria. Harden delude segnando “solo” 15 punti, e ai Rockets non basta un super John Wall da 28 punti e sei rimbalzi.

(4-4) Cleveland Cavaliers 94-105 Orlando Magic (6-2)

Al secondo posto nella Eastern Conference, con lo stesso record dei Pacers troviamo gli Orlando Magic, che vincono in casa contro i Cavs. La serata non è però delle migliori per la franchigia della Florida: Markelle Fultz nel primo quarto è uscito per un infortunio al ginocchio. La diagnosi è rottura del legamento crociato anteriore e Fultz dovrà rimanere fuori per il resto della stagione. Una pessima notizia visto l’ottimo inizio di stagione della prima scelta assoluta al Draft del 2017. Tornando alla partita, nei Magic spicca Terrence Ross con 20 punti e cinque triple messe a segno in uscita dalla panchina. Non basta ai Cavs, ancora privi di Garland, un Collin Sexton da 21 punti e quattro assist.

(2-6) Washington Wizards 136-141 Philadelphia 76ers (7-1)

Una storica prestazione di Bradley Beal, autore di 60 punti – career-high per il giocatore e record della franchigia pareggiato – non basta ai Wizards per raggiungere la terza vittoria dell’anno. Negli scorsi giorni Beal aveva ammesso di essere stanco di perdere, e l’ennesima delusione arrivata nonostante il suo enorme apporto non può non far riflettere al giocatore, ormai sempre più vicino a chiedere la trade. I Sixers dominano la partita grazie anche ai 49 punti messi a referto nel secondo periodo. Per Philadelphia brillano Joel Embiid (38 punti e otto rimbalzi) e Seth Curry (28 punti e 6/7 da tre per il fratello di Steph).

(3-5) Charlotte Hornets 102-94 Atlanta Hawks (4-4)

Nella sfida tutta targata Southeast Division tra Charlotte e Atlanta hanno la meglio i primi, guidati da un meraviglioso Gordon Hayward che, con 44 punti segnati in 39 minuti, riscrive il proprio career-high. Punti arrivati grazie a un’ottima serata al tiro (15/25 dal campo e quattro triple). Dalla panchina buona partita per LaMelo Ball con 16 punti, otto rimbalzi e un incoraggiante 50% dal campo. Dall’altra parte delude le attese Trae Young con una partita negativa (sette punti e sette palle perse) mentre spicca un John Collins ancora in cerca di rinnovo di contratto con 23 punti e 11 rimbalzi.