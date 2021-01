NBA, LeBron loda i Sixers: “Sanno di avere potenziale da titolo”

Quinta sconfitta stagionale per i Los Angeles Lakers, la prima in trasferta, ad opera dei Philadelphia 76ers. La gara si è risolta solo a 2.4 secondi dal termine, quando il jumper di Tobias Harris ha fissato il punteggio sul 107-106 per i padroni di casa. Sotto di 14 punti a 5’ dalla fine gialloviola hanno provato il colpaccio in rimonta, mancando di un soffio l’obiettivo. LeBron James, che i bookmaker danno tra i favoriti per il premio di MVP dopo un mese scarso di partite, ha analizzato la gara nel consueto incontro con la stampa.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

La partita ha legittimato una volta di più le ambizioni dei Sixers, LeBron non ha dubbi:

"I loved our fight. Just got to do a better job of keeping our hands out of the cookie jar." @KingJames on the #Lakers comeback and his takeaways from tonight's tough loss. pic.twitter.com/6BKOb7bLPu

