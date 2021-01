NBA, Jamal Murray multato di 25.000 $ dopo il colpo ad Hardaway

La NBA ha multato Jamal Murray di 25.000 dollari per aver colpito Tim Hardaway Jr. nella zona inguinale nel corso del terzo quarto del match tra Denver Nuggets e Dallas Mavericks. Murray, durante il match, aveva ricevuto un flagrant-2 ed era stato conseguentemente espulso dagli arbitri subito dopo l’accaduto.

Jamal Murray has been ejected after this Flagrant 2 pic.twitter.com/5edqiiMtyQ — NBA Central (@TheNBACentral) January 26, 2021

Hardaway, raggiunto dai microfoni di The Associated Press, al termine del match aveva cercato di non dare troppa importanza all’episodio, commentando in questa maniera:

“Immagino che fosse solo frustrato dal fatto che gli arbitri non gli avessero fischiato un fallo in precedenza. Io stavo solo cercando di fare del mio meglio su di lui, per non fargli arrivare la palla. Il resto delle immagini parlano da sole. Son cose che capitano durante una partita.”

Ricordiamo, inoltre, che nonostante l’espulsione di Murray, Denver ha conquistato la vittoria regolando i texani con il risultato finale di 117-113.

