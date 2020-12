NBA, John Wall sulla richiesta di trade di Harden: “È una sua scelta”

James Harden ha disputato stanotte la sua prima partita con il nuovo roster degli Houston Rockets. La guardia, che si era allontanata dalla squadra e non aveva partecipato all’inizio del training camp, ha contribuito alla vittoria del suo team mettendo a referto 12 punti contro i San Antonio Spurs.

La presenza del giocatore sembra però poco più che una formalità a questo punto. Nonostante il ritorno alla base, infatti, Harden sembra tutt’altro che intenzionato a rimanere con la franchigia che lo ha reso grande; una chiara testimonianza delle intenzioni del #13 è arrivata anche nel postpartita, in cui The Beard si è rifiutato di rispondere alle domande dei media.

Le domande sulla trade richiesta dal giocatore sono allora state “girate” ai compagni, tra cui il neoarrivato John Wall, che ha parlato del silenzio all’interno dello spogliatoio sulla questione. Queste le parole del playmaker, riportate da ESPN:

“[Harden] farà quello che è meglio per lui, e l’organizzazione farà a sua volta quello che è meglio per la squadra. La cosa più importante è che quando scendiamo in campo per una partita o un allenamento dobbiamo essere concentrati sul basket.

Non provo a chiederglielo [della richiesta di trade]. È una sua scelta personale. Ciò di cui mi preoccupo è cercare di rendere questi Rockets la squadra migliore possibile mentre siamo tutti qui, cercando di migliorare mentre andiamo avanti.”