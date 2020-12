NBA, Jimmy Butler fiducioso: “Per la prossima stagione scommetterei sugli Heat”

Le partite di preseason sono iniziate, gli allenamenti continuano e presto comincerà la stagione NBA 2020-2021. Le squadre sono pronte e i giocatori di più, i movimenti di mercato più importanti sono stati compiuti e ora spetta dare la parola al campo.

Nella passata stagione i campioni sono stati i Los Angeles Lakers, che hanno sconfitto definitivamente i Miami Heat in Gara 6 nella bolla di Orlando.

Proprio gli Heat guidati da Coach Erik Spoelstra sono stati la squadra che più ha sorpreso la tifoseria e gli avversari e senz’altro vorrà fare ancora meglio per la prossima regular season.

A confermarlo è Jimmy Butler che, in un’intervista a Rohan Nadkarni di Sports Illustrated, ha dichiarato:

“Mi sento come mi sento sempre: scommetto sui Miami Heat. I movimenti di mercato che hanno fatto tutti? dove vogliono arrivare? Non mi spaventa nessuno. A noi non interessa. Quello che mi fa sorridere, è che a conti fatti gli Heat sono tra i migliori.”

La scorsa stagione Jimmy Butler, neo acquisto della franchigia, è stato fondamentale specialmente con l’inizio del Playoff. Oltre alle partite disputate ad altissima intensità, ha rafforzato la coesione tra i compagni e migliorato la chimica in spogliatoio. È stato inoltre protagonista di importantissime prestazioni, come la tripla doppia da 40 punti, 11 rimbalzi e 13 assist registrata contro i Lakers in Gara 3. È stata la terza mai registrata in NBA a queste cifre, all’interno dunque di un record del tutto esclusivo che appartiene anche a Jerry West e LeBron James.

Per il prossimo anno, Miami non ha adottato cambiamenti importanti. La dirigenza, infatti, si è preoccupata di rinnovare il contratto di Bam Adebayo e mantenere Goran Dragic nel team. I nuovi volti del roster sono, invece, Avery Bradley e Maurice Harkless, pronti a dare una mano e rincorrere il titolo.

Per concludere, l’ultima dichiarazione di Butler in vista delle prossime partite:

“Sappi solo che quest’anno abbiamo vinto, amico. Ho un asso nella manica. Sarò in gran forma. Aspetta e vedrai”

Leggi anche:

LeBron James sull’estensione contrattuale di Antetokoumpo

NBA, Simmons elogia il rookie Tyrese Maxey: “Se segue il ritmo è dominante”

NBA, Zion Williamson: “Quest’anno niente mi fermerà”