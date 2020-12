NBA, risultati preseason: Curry 29 punti, ma Sacramento vince sulla sirena. Ritorna Harden a Houston

Al termine delle 3 partite di preseason NBA andate in scena nella notte da segnalare il rientro di James Harden a Houston, dopo qualche settimana di troppo d’attesa. Sacramento vince al fotofinish con Golden State che invece mette in evidenza un buon Stephen Curry. Phila regola Boston.

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 108-99

I 76ers di Doc Rivers vincono contro Boston. A poco meno di una settimana dall’inizio della regular season, la squadra di Morey sembra già in discreta condizione. Embiid e Simmons sono rimasti in campo rispettivamente 16 e 26 minuti, mettendo a segno 18 e 10 punti. Dall’altra parte, invece, a nulla sono serviti i 18 di Jeff Teague. Kemba Walker, ovviamente, indisponibile per problemi al solito ginocchio.

Houston Rockets – San Antonio Spurs 112-98

Lo aspettavano tutti ed è arrivato. James Harden è sceso in campo con i suoi Rockets nella terza partita di preseason NBA. Il Barba, apparso un pochino appesantito, ha segnato 12 punti (3/10) dal campo. I texani sono stati trascinati dal John Wall: 15 punti per lui in 25 minuti.

Sacramento Kings – Golden State Warriors 114-113

Il finale più bello di serata è quello andato in scena in California. Sacramento ha vinto sulla sirena contro i Golden State Warriors di un comunque positivo Stephen Curry. Il play ha segnato la bellezza di 29 punti in 28 minuti. A rovinare la festa, però, ci ha pensato Kyle Guy che ha realizzato una bomba sul finale a sottolinearne le doti di questo ragazzo: 20 punti in 20 minuti per lui e 7/11 dal campo di cui 6/10 dall’arco.