NBA, si rivede James Harden con gli Houston Rockets: ecco come è andata la prima

Non lasciatevi ingannare dall’immagine, il James Harden visto al rientro non si è certamente trasformato in Kendrick Perkins in un amen. Il giocatore degli Houston Rockets, comunque appesantito dopo aver ricominciato da poco ad allenarsi con il gruppo, nella notte è sceso in campo per la sua prima partita di preseason NBA. I texani hanno avuto la meglio sui San Antonio Spurs, con Harden che è rimasto in campo 20 minuti in cui ha messo a referto 12 punti, tirando con il 30% (3/10 dal campo).

In ogni caso, coach Silas nel post-partita ha commentato in maniera positiva la prestazione di Harden:

“È stata una buona prestazione la sua. Ovviamente sappiamo che è un grande giocatore e che può fare tante cose sul parquet, sia con la palla che senza. In difesa ha ottime mani e gioca in maniera molto intelligente. Averlo a nostra disposizione è fantastico.”

Harden, lo ricordiamo, aveva saltato i primi giorni di training camp poiché violati i protocolli NBA sul COVID-19 avendo partecipato a una festa ad Atlanta con persone senza mascherina. Dopodiché è stato visto a più riprese in quel di Las Vegas, altro elemento che non ha di certo fatto piacere ai tifosi Rockets. Il passato, però, sembra ormai alle spalle e il ‘Barba’ vuole guardare avanti, in attesa di capire come finirà la querelle con il front office di Houston.

Nel frattempo, sui social è andata virale una sua foto poco lusinghiera scattata durante il warm-up contro San Antonio:

Il trucco? Aveva qualche t-shirt di troppo.

