NBA, LeBron James sull’estensione contrattuale di Antetokoumpo con Milwaukee

Solo ieri è arrivata l’ufficialità sull’estensione contrattuale di Giannis Antetokounmpo, il quale ha deciso di rimanere con i Milwaukee Bucks per altri 5 anni rinnovando al massimo salariale. In questo modo il numero 34 incasserà ben 228.2 milioni di dollari, la cifra più alta mai registrata per un giocatore in NBA all’interno di un contratto.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

Molte sono state le reazioni dei giocatori e presto è arrivata anche la risposta di LeBron James, contento per il nuovo contratto di Antetokounmpo:

“Hanno cercato di costruire qualcosa di grande per lui e ovviamente hanno fatto tutto il necessario per trattenerlo. Penso che sia fantastico il fatto che sia rimasto lì. Si è preso un impegno con la franchigia e l’intera città, ed è di questo che si tratta.”

Ora che sono riusciti a trattenere il due volte MVP in squadra, l’obiettivo della dirigenza sarà quello di aggiungere giocatori di valore al roster in grado di portare il team in cima alla postseason. Fino ad ora la new entry più importante è stata Jrue Holiday: giocatore di alto livello specialmente in difesa, in grado di fare la differenza. Sarà imperativo per lui dare una grossa mano al greco e alzare l’intensità nei minuti importanti, specialmente in vista di una stagione lunga e faticosa.

Si è parlato a lungo anche di Bradley Beal e Victor Oladipo, ma tra le parti non si è riusciti a trovare un accordo. Resta comunque aperto il mercato degli scambi, fondamentale per migliorare la qualità del roster e, a volte, in grado di cambiare gli equilibri della lega.

Per quanto riguarda le estensioni contrattuali, anche LeBron James ha recentemente esteso il proprio accordo con i Los Angeles Lakers, ai quali sarà legato per altri due anni dopo aver firmato un rinnovo da 85 milioni di dollari.

Se ad Ovest la competitività è già alle stelle, lo stesso non si può dire per la Eastern Conference, che comunque mantiene alto il talento in vista della stagione 2020-2021.

Nulla è certo e le squadre che potranno giocarsi il titolo non sono così scontate. Ormai manca poco all’inizio della prossima regular season e le sorprese di certo non mancheranno.

