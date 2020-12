NBA, i Rockets perdono Chris Clemons fino alla fine della stagione

La stagione degli Houston Rockets sembra complicarsi ogni giorno che passa. Chris Clemons, playmaker al secondo anno con la squadra, ha abbandonato il campo nella partita di ieri con i San Antonio Spurs in seguito ad un infortunio che sembra essere grave.

Il giocatore ha infatti accusato quella che sembra essere una rottura del tendine d’Achille: dopo aver segnato una tripla, Clemons è tornato nella metà campo difensiva, dove ha chiaramente avvertito un forte fastidio alla gamba. Il 23enne ha lasciato il parquet poco dopo su una sedia a rotelle, segnale non molto incoraggiante.

Chris Clemons taken off the court in a wheelchair. Initial diagnosis is a torn right Achilles.

Prayers up for the young guy 🙏 pic.twitter.com/CwwORQhTY0

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) December 16, 2020