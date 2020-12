NBA, Tom Thibodeau incalza il front office Knicks: “Aspettare che accada qualcosa non è buona idea”

Con l’estensione contrattuale siglata da Giannis Antetokounmpo a Milwaukee è sfumato un altro potenziale target dei New York Knicks per la free agency dell’estate prossima. La sponda bluarancio della grande Mela, da due anni a questa parte, ha optato per una strategia attendista, siglando perlopiù accordi di breve durata e a cifre contenute che consentano di non intaccare il cap space. Lo spazio salariale è il vero e proprio asset, forse l’unico, attualmente nelle mani della dirigenza Knicks.

Alla vigilia del debutto casalingo in preseason al Madison Square Garden, stuzzicato sul tema dai cronisti collegati da remoto via Zoom per il consueto punto stampa Tom Thibodeau ha lanciato un messaggio alla franchigia.

Di seguito le dichiarazioni raccolte da Marc Berman del New York Post.

“Se si osserva il resto della lega, soprattutto le squadre Playoff, esistono svariati percorsi per arrivare ad acquisire una stella. Talvolta dipende dalla fase di sviluppo: penso a Jimmy Butler, che quando arrivò, nella stagione da rookie, giocò a malapena. Il suo impiego è cresciuto di anno in anno, fino a renderlo uno tra i dieci migliori giocatori della lega. È un riconoscimento della sua etica del lavoro e del suo approccio alle cose. In altre situazioni si deve agire tramite scambio, altre ancora in free agency. In ogni caso, bisogna essere molto aggressivi nel cercare e cogliere tali opportunità, non si concretizzano per caso. Si devono ‘far accadere.’”

Una riflessione più ampia può dunque scaturire dall’ennesima doccia fredda, fermo restando un dato di fatto, che Thibodeau – correttamente – non tralascia. Ecco il suo commento:

“Il sistema è impostato per aiutare la squadra che ha scelto il dato giocatore al Draft a trattenerlo. È un grosso vantaggio […] ma ogni situazione è diversa e ci si prepara a tutto. Essere opportunisti è importante, che sia in free agency o tramite trade. Questa dev’essere la priorità quotidiana dell’organizzazione. Le cose cambiano molto rapidamente […] adagiarsi e attendere qualcosa non è una buona idea.”

