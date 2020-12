Dopo la trade Westbrook-Wall, si stanno formando i nuovi Houston Rockets di Stephen Silas. Tifosi e dirigenza sperano che James Harden possa continuare a far parte della squadra nella nuova stagione: una possibilità concreta secondo coach Silas.

Nonostante l’intenzione di Harden sia quella di essere ceduto ai Brooklyn Nets, i piani alti dei Rockets sono convinti di poter convincere ‘Il Barba’ a sposare il nuovo progetto targato Silas, come testimoniano gli arrivi di Christian Wood, DeMarcus Cousins e John Wall, acquisto molto gradito a Harden.

Tuttavia Silas non vuole mettere pressione al ragazzo, come spiega in un incontro con i media di ieri notte:

Rockets coach Stephen Silas on James Harden: “I'm confident that he'll be all-in. That's where I'm leaving it. As I said, I'm giving him his space to do his thing, but I'm confident that he'll be here when we get started." https://t.co/9vvJ5544Ey

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 4, 2020