La nuova stagione NBA è alle porte per la gioia di tifosi e giocatori. Tra questi c’è Khris Middleton, stella dei Milwaukee Bucks, desideroso di iniziare una nuova scalata verso il titolo e cancellare la delusione della passata stagione.

Brucia ancora, infatti, l’eliminazione nelle semifinali di Conference contro i Miami Heat. Un episodio che, secondo Middleton, deve essere una motivazione per la nuova stagione, come spiega al Wisconsin State Journal:

“Mi è capitato più volte di riflettere su quanto accaduto nella scorsa stagione: ti siedi e, ripensando all’opportunità persa, ti arrabbi. Nella ‘bolla’ abbiamo perso una grande occasione: potevamo fare di più, ma ormai è andata. Dobbiamo usare questa rabbia come carburante e motivazione per la prossima stagione”

Jrue Holiday headlines the list of nine newcomers. https://t.co/mGe7MSJ7cB — Wisconsin State Journal (@WiStateJournal) December 4, 2020

Come la scorsa stagione, anche in questa i Bucks sono considerati una delle contendenti al titolo, visto l’arrivo di tanti nuovi giocatori, su tutti Jrue Holiday. I Bucks di questa stagione sono una grande squadra che, come spiega Middleton, sarà una delle protagoniste della lega:

“Penso che siamo una grande squadra, abbiamo aggiunto molti ottimi giocatori che possono aiutarci a migliorare e a raggiungere l’obiettivo: non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione”

Khris Middleton parla anche della situazione in cui si trova Giannis Antetokounmpo, indeciso se firmare o meno il maxi rinnovo offertogli dai Bucks:

“Ho molto rispetto per Giannis: abbiamo giocato 7 anni insieme, siamo molto più di semplici compagni di squadra. Ne abbiamo passate tante e, alla fine, ciò che voglio è che faccia il meglio per lui e per la sua famiglia. Voglio profondamente che firmi questa estensione ma, allo stesso tempo, so che è una grande decisione da prendere con la sua famiglia, le persone più importanti della sua vita. Gli ho parlato e qualunque cosa faccia sa che lo sosterrò al 100%. Gli dico ciò che penso e cerco di convincerlo, ma alla fine lo amerò e lo rispetterò sempre, qualunque sia la sua decisione”

Leggi anche:

La NBA vuole fissare il 25 marzo come data della “trade deadline”

NBA, Silas: “Harden? Non gli metto pressione”

Le reazioni del mondo NBA alla trade Westbrook-Wall