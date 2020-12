La NBA vuole fissare il 25 marzo come data della “trade deadline”

La NBA punta al 25 marzo come data per la trade deadline della stagione 2020-2021. La proposta è sarebbe già stata formalizzata alle franchigie, alle quali aspetta l’approvazione. Con ogni probabilità la data verrà confermata. In caso contrario, l’alternativa potrebbe essere quella del 9 aprile. La notizia è stata riporta da Shams Charania di The Athletic.

The NBA is targeting March 25 for its 2020-21 season trade deadline, pending Board approval, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. The All-Star break is scheduled for March 5-10. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2020

La NBA ha già annunciato la data d’inizio della stagione 2020-2021. Le prime partite si terranno il 22 dicembre, mentre i Playoffs sono previsti dal 22 maggio al 22 luglio. La pausa per l’All-Satr Game si terrà dal 5 al 10 di marzo.

Tuttavia, la trade deadline non è l’unica data ancora da ufficializzare. La NBA deve ancora annunciare, infatti, la data entro la quale le franchigie potranno rilasciare i giocatori. Oltre questo termine le franchigie non possono più modificare i roster in vista dei Playoffs. La lega vuole fissare il 9 aprile come termine, sempre secondo Shams Charania. Le date limite riguardanti il mercato sono l’ultimo nodo da sciogliere prima dell’inizio della nuova stagione NBA.

Targeted NBA deadline for players to be waived and eligible for postseason rosters: April 9, sources said. https://t.co/SxORqlSJfh — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2020

Questa stagione vedrà l’introduzione del format dei play-in, già sperimentati nella bolla di Orlando, per determinare gli ultimi accessi ai Playoffs.

