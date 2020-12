NBA, James Harden preferisce John Wall a Westbrook

John Wall è appena arrivato agli Houston Rockets, nell’ambito della trade che ha portato Rusell Westbrook agli Washington Wizards. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, James Harden preferirebbe giocare proprio con Wall. La notizia è una vera e propria sorpresa, visto che Harden e Westbrook sono considerati due ottimi amici, oltre ad aver giocato insieme a OKC prima dell’esperienza ai Rockets.

Adrian Wojnarowski ha parlato durante la trasmissione Get Up del ruolo che ha avuto James Harden nello scambio Wall-Westbrook:

“Sicuramente (James Harden) preferisce John Wall a Russell Westbrook. Negli ultimi due anni Harden ha fatto fare dentro e fuori a vari compagni di squadra. I Rockets fecero andar via Chris Paul, esattamente come Westbrook ora. Tuttavia, sarà abbastanza per convincerlo a restare a lungo? I Rockets sono convinti di questo.”

James Harden avrebbe gradito lo scambio che ha portato Russell Westbrook agli Wizards. Il binomio con John Wall sarà sicuramente interessante, soprattutto se il play ritorna ai livelli pre-infortunio. L’obbiettivo dei Rockets è di cominciare la prossima stagione NBA con Harden come punta di diamante.

Tuttavia, la permanenza dell’ex MVP agli Houston Rockets sembra tutt’altro che scontata. Chiaramente la franchigia vuole trattenere la sua stella. Il giocatore sembra ancora intenzionato a raggiungere una contender. Harden potrà diventare free agent solamente nella stagione 2022-2023, rifiutandosi di attivare la player option di cui dispone.

John Wall diventerà il terzo compagno di backcourt di Harden, dopo Chris Paul e Russell Westbrook. Il rapporto con Paul cessò a causa di incompatibilità caratteriale, quello con Westbrook a causa di incompatibilità tecnica. Starà a Wall adattarsi a giocare di fianco a un campione accentratore come Harden, che, qualora ci fosse bisogno, ha dimostrato per l’ennesima volta di comandare in quel di Houston.

