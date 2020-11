Mercato NBA, Hornets e Knicks uniche squadre pronte a una trade per Westbrook

Gli Houston Rockets stanno certamente passando un’offseason difficile. Dopo la scelta di Russell Westbrook di richiedere una trade, anche James Harden ha comunicato di voler cambiare aria. Tutto sembrerebbe puntare nella direzione di un rebuilding, ma le cose non sono così scontate, soprattutto per motivi salariali: sebbene entrambi i giocatori siano superstar affermate, muovere contratti così pesanti richiede molto tempo.

Questa affermazione sembra essere particolarmente valida per Westbrook. Nonostante una buonissima media di 27.2 punti, 7 assist e 7.9 rimbalzi, il playmaker non ha vissuto bene la convivenza con Harden; ciò, unito ai ben noti problemi di tiro, ha contribuito a gettare dubbi sulla portata del contratto da 131,5 milioni di dollari in tre anni attualmente in dote al giocatore.

Come riporta Marc Stein del New York Times, infatti, le uniche franchigie realmente interessate ad una trade per l’MVP 2016 sarebbero gli Charlotte Hornets e i New York Knicks.

Charlotte and the Knicks are the only teams with verified trade interest in Russell Westbrook, league sources say … interest with many caveats

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 17, 2020