Mercato NBA, Jabari Parker rimane a Sacramento: player option sfruttata

Anche Jabari Parker ha deciso di dar seguito alla sua player option da 6.5 milioni di dollari presente in contratto. L’ala, quindi, tornerà ai Sacramento Kings per la stagione 2020-21. La seconda scelta assoluta del 2014 ha giocato la maggior parte della scorsa stagione con gli Atlanta Hawks, viaggiando con una media di 15 punti, 6 rimbalzi e 1.8 assist a partita in 32 presenze con Atlanta.

Dopo essersi unito ai Kings a febbraio in uno scambio poco prima della trade deadline, il 25enne ha visto il suo ruolo diminuire, con cifre che si sono assestate su 8.5 punti e 3.8 rimbalzi in poco più di 13 minuti a partita in 6 presenze con Sacramento.

