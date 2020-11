NBA, Miami garantisce i contratti di Robinson e Nunn

I Miami Heat hanno appena concluso una stagione a dir poco sorprendente, approdando alle Finals per la prima volta dall’abbandono di LeBron. Tra le tante componenti di un’annata sbalorditiva sono sicuramente da ricordare Duncan Robinson e Kendrick Nunn, due giovani non scelti al Draft in grado però di rivoluzionare l’attacco della squadra.

Anche per questo motivo Pat Riley e la dirigenza di Miami sono riusciti ad ottenere due contratti che, con il senno di poi, risultano essere decisamente vantaggiosi. Entrambi i giocatori, infatti, guadagnano circa di 1.5 milioni di dollari (a testa); è inutile dire che, alla luce delle prestazioni sul campo, gli Heat garantiranno l’accordo anche per la stagione 2020-21.

L’ufficialità della notizia, che appare come una semplice formalità, arriva da Bobby Marks di ESPN.

Miami has guaranteed the $1.7M contract of Duncan Robinson and Kendrick Dunn for the 2020-21 season, league sources tell ESPN. Robinson had $1M set to be guaranteed on Nov. 28 and Nunn $300K on the first day of the regular season.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) November 17, 2020