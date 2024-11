NBA, tegola per gli Charlotte Hornets: infortunio al crociato per Grant Williams

Brutte notizie per i Charlotte Hornets: Grant Williams ha subito un grave infortunio al ginocchio, riportando la rottura del legamento crociato anteriore. Secondo quanto riferito da Shams Charania di ESPN, l’ala della squadra sarà costretta a saltare il resto della stagione 2024-25. Arrivato a Charlotte lo scorso febbraio in uno scambio con i Dallas Mavericks, Williams era stato acquisito insieme a Seth Curry e a una scelta protetta del primo turno 2027, in cambio di P.J. Washington e due seconde scelte.

L’infortunio è avvenuto nel quarto quarto della sconfitta di sabato sera contro i Milwaukee Bucks, terminata 125-119.

Una stagione solida interrotta bruscamente

In 45 partite con la maglia degli Hornets, Williams stava registrando medie di 12.6 punti, 5.1 rimbalzi e 2.9 assist, tirando con un rispettabile 37% dalla lunga distanza. Si era rivelato fondamentale per il reparto lunghi di Charlotte, già indebolito dagli infortuni di Nick Richards, Mark Williams e Miles Bridges.

Nonostante le difficoltà fisiche della squadra, gli Hornets erano riusciti a ottenere un record di 6 vittorie e 10 sconfitte in questo inizio di stagione, grazie soprattutto alle straordinarie prestazioni di LaMelo Ball, che viaggia a 30.2 punti e 6.9 assist di media, e al contributo della giovane promessa Brandon Miller, autore di 19,8 punti a partita.

Cosa succede ora?

L’assenza di Williams complica ulteriormente i piani di una squadra in piena ricostruzione. Giocatori come Tidjane Salaün, scelta in lotteria nel 2024, saranno chiamati a fare un salto di qualità. Salaün, finora, ha faticato in attacco (3.9 punti e 3.6 rimbalzi di media), ma ha mostrato buone doti difensive. Anche Moussa Diabate e Taj Gibson dovranno aumentare il loro impatto, in un reparto lunghi ormai ridotto ai minimi termini.

Williams era stato promosso in quintetto titolare all’inizio di novembre, prendendo il posto dello stesso Salaün. Ora, con l’ennesima tegola sul fronte infortuni, gli Hornets dovranno inventarsi nuove soluzioni per rimanere competitivi.

Leggi Anche:

NBA, tripla doppia per Nikola Jokic ma vince Dallas

NBA, i Lakers volano sulle ali di un super Knecht